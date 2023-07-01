Україна

Євген Кузьменко буде працювати у клубі з Черкас.

Автор Football.ua Євген Кузьменко стане скаутом ЛНЗ, який за підсумками сезона у Першій лізі виборов путівку до Прем'єр-ліги.

Він буде працювати у новостворенному скаутсько-аналітичному відділі, котрим керувати буде Андрій Колісник.

Відзначимо, що раніше Кузьменко працював у Кривбасі та у ФК Кремень.

Нагадаємо, що ЛНЗ у плей-оф за право виходу до УПЛ обіграв Інгулець, в результаті чого сезон-2023/24 проведе у вищому дивізіоні.