Украина: Первая лига

Команда Первой лиги Украины увеличила свои аналитические возможности.

Автор Football.ua Евгений Кузьменко стал ассистентом главного тренера Кремня, сообщает официальный сайт клуба.

В его обязанности будет выходить выполнение большого количества аналитической деятельности: видеоанализ игр, подготовка видеоотчетов по соперникам, проведение теоретических занятий.



Также в обязанности Евгения Кузьменко будет входить полноценное участие в тренировочном процессе и комплектации состава.

На Football.ua представлено множество аналитических материалов Евгения Кузьменко.