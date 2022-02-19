Команда Первой лиги Украины увеличила свои аналитические возможности.
Евгений Кузьменко, фото Кремень
19 февраля 2022, 10:14
Автор Football.ua Евгений Кузьменко стал ассистентом главного тренера Кремня, сообщает официальный сайт клуба.
В его обязанности будет выходить выполнение большого количества аналитической деятельности: видеоанализ игр, подготовка видеоотчетов по соперникам, проведение теоретических занятий.
Также в обязанности Евгения Кузьменко будет входить полноценное участие в тренировочном процессе и комплектации состава.
На Football.ua представлено множество аналитических материалов Евгения Кузьменко.