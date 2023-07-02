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Український захисник — про майбутній матч проти Франції U-21 у чвертьфіналі молодіжного чемпіонату Європи.

У рамках чвертьфіналу молодіжного ЄВРО-2023, що проходить у Румунії та Грузії серед команд вікової категорії U-21, збірна України зустрінеться з одним із головних фаворитів турніру в особі Франції.

22-річний український захисник львівського Руху Олексій Сич, який минулий сезон провів на правах оренди у бельгійському Кортрейку, поділився своїми очікуваннями від майбутнього протистояння з французькою командою.

"Думаю, що радикально збірна Франції з моменту кваліфікації не змінилась. Вона завжди була хорошою командою із сильними індивідуальними гравцями. Водночас змінилась наша збірна. На мою думку, ми стали сильніші — ми вже не та команда, яка була тоді.

"Коли я вперше грав проти [нападника французів] Аміна Гуїрі, на той момент він був найсильнішим, проти кого я грав узагалі. Зараз буде цікаво перевірити, як він гратиме, як я підріс. Тож побачимо. Правильно Руслан Петрович [Ротань] говорив, що ми нічим не гірші. Потрібно в це вірити, ментально себе до цього готувати. У нас усе вийде".

"На що будемо робити ставку? Це вже потрібно дивитися під час гри. Коли ми граємо на результат — однозначно позаду. Коли потрібно переламувати хід гри, більше атакувати, то навпаки. Але підключатися в ролі захисника мені дуже подобається".

"Травми Ману Коне та Майкла Олісе? На мою думку, так, ці гравці є важливими для збірної Франції. У тому самому матчі [зі Швейцарією] вийшов Енцо Ле Фе. Він дуже добре влився в гру. Думаю, там є, кому їх замінити", — сказав Олексій Сич в коментарі для Суспільне Спорт.

Нагадаємо, матч Україна U-21 – Франція U-21 відбудеться сьогодні, 2 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

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