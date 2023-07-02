Україна

Онлайн-трансляція чвертьфіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023 серед команд U-21.

У рамках чвертьфіналу молодіжного ЄВРО-2023, що проходить у Румунії та Грузії серед команд вікової категорії U-21, збірна України зустрінеться з однолітками з Франції.

Команда Руслана Ротаня без поразок пройшла груповий етап у доволі складному квартеті з Іспанією, Хорватією та Румунією, проте в плей-оф уже на першому кроці на її долю випав один із фаворитів турніру.

Поєдинок Франція U-21 — Україна U-21 розпочнеться сьогодні, 2 липня, о 22:00 за київським часом, а слідкувати за його подіями ми можете в відео онлай-трансляції на нашому сайті.

ВІДЕО ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ФРАНЦІЯ U-21 — УКРАЇНА U-21

СКЛАДИ КОМАНД

Франція U-21: Шевальє — Калулу, Сімакан, Люкеба, Нкунку — Ле Фе, Какере, Тюрам — Шеркі — Баркола, Гуїрі.

Запасні: Мельє, Баїч, Ларусі, Баде, Калімуендо, Жандре, Шотар, Адлі, Діакіте, Ваї.



Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бражко, Бондаренко — Кащук, Судаков, Мудрик — Криськів.

Запасні: Нещерет, Фесюн, Сирота, Желізко, В’юнник, Салюк, Сікан, Лях, Назаренко, Брагару, Очеретько.

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