Україна

Українець буде працювати у структурі рідної команди.

Артем Кравець, який завершив ігрову кар’єру, отримав можливість знову приносити користь рідному клубу, повідомив офіційний сайт Динамо.

33-річний колишній гравець став радником президента Динамо Ігоря Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу.

"Для мене це велика честь. Дуже хочеться зробити щось корисне для рідної команди", – прокоментував своє призначення Артем.

Відзначимо, що Кравець є вихованцем ДЮФШ Динамо імені Валерія Лобановського. Дебютував в основній команді "біло-синіх" в червні 2007 року.

Загалом провів за динамівський клуб у всіх турнірах 144 матчі та забив 43 м’ячі.