Форвард фактично оголосив, що більше не гратиме на професійному рівні.
АРТЕМ КРАВЕЦЬ, УАФ
29 січня 2023, 13:10
Колишній форвард Динамо Артем Кравець оголосив, що найближчим часом завершить кар'єру.
"Скоріше за все, мене ніхто більше ніде не побачить. Скоріше за все, на цьому моя кар'єра закінчиться, бо враховуючи і здоров'я, і ситуацію в країні, не дуже є бажання продовжувати кар'єру.
Пропозиції є, але зараз моя сім'я потребує моєї уваги. За останні роки у мене були дві операції на спині. Це великі ризики, які зараз не дуже потрібні. Я хочу ще і після футболу жити", - сказав Кравець в інтерв'ю Футбол TIME.
Останнім клубом ексгравця збірної України був турецький Сакар’яспор.