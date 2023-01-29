Колишній форвард Динамо Артем Кравець оголосив, що найближчим часом завершить кар'єру.

"Скоріше за все, мене ніхто більше ніде не побачить. Скоріше за все, на цьому моя кар'єра закінчиться, бо враховуючи і здоров'я, і ситуацію в країні, не дуже є бажання продовжувати кар'єру.

Пропозиції є, але зараз моя сім'я потребує моєї уваги. За останні роки у мене були дві операції на спині. Це великі ризики, які зараз не дуже потрібні. Я хочу ще і після футболу жити", - сказав Кравець в інтерв'ю Футбол TIME.

Останнім клубом ексгравця збірної України був турецький Сакар’яспор.