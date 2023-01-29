Україна

Форвард фактично оголосив, що більше не гратиме на професійному рівні.

Колишній форвард Динамо Артем Кравець оголосив, що найближчим часом завершить кар'єру.

"Скоріше за все, мене ніхто більше ніде не побачить. Скоріше за все, на цьому моя кар'єра закінчиться, бо враховуючи і здоров'я, і ситуацію в країні, не дуже є бажання продовжувати кар'єру.

Пропозиції є, але зараз моя сім'я потребує моєї уваги. За останні роки у мене були дві операції на спині. Це великі ризики, які зараз не дуже потрібні. Я хочу ще і після футболу жити", - сказав Кравець в інтерв'ю Футбол TIME.

Останнім клубом ексгравця збірної України був турецький Сакар’яспор.