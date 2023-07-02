Україна

Football.ua разом із партнером проекту, брендом "Львівське", підбив підсумки матчу молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи-2023, у якому команда Руслана Ротаня здійснила маленьке футбольне диво.

Як тільки молодіжна України подолала груповий етап чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року станом на момент початку кваліфікації, посівши другу сходинку в квартеті з Іспанією, Румунією та Ховартією, "слабких" суперників на цьому турнірі не залишилось остаточно. До того ж власний матч на стадії чвертьфіналу команді Руслана Ротаня потрібно було проводити в останньому з можливих часовому слоті, тож можна було оцінити, що й надалі опоненти ставатимуть тільки сильнішими.

Хоча, куди ще сильніше? Так могли подумати наші вболівальники лише з огляду на те, що опонентом уже на першому кроці сітки плей-оф для нас була збірна Франції. Божевільний склад колективу Сільвена Ріполя вже в цьому тендітному віці може змагатись за рівнем майстерності й проти "дорослих" команд, однак діватись було нікуди — "Les Bleus" свою групу D виграли, а ми так і не дотисли "Фурію Роху". Ото й отримали клопотів.

У тренерського штабу "синьо-жовтих" перед цією грою роботи було чимало, бо доводилось вигадувати найліпший спосіб, як перегравати дуже серйозного опонента. За ходом протистояння наша команда в підсумку чи не чотири рази змінювала свою тактичну побудову, хоча все починалось з уже знайомих для нас трьох нападників, до складу яких нарешті долучився Михайло Мудрик. Але й тут не без нюансів — Криськів грав на вістрі атаки.

У новій побудові ми мали нав’язувати опонентам тиск у півзахисті, проте на самому старті гри був певний відтинок часу, коли через брак зіграності за нових умов у французів усе ж таки виникав простір. Та й як ти втримаєш того ж Шеркі, якщо він перебуває в настільки гарних кондиціях? Ось і наварили собі проблем уже на шостій хвилині, коли Трубіну довелось рятувати ворота від послідовних ударів Баркола та Раяна з правого флангу штрафного.

І хоча в тому моменті Анатолій упорався цілком успішно, проте на тривалий час утриматись від пропущеного м’яча Україна все ж таки не змогла. Баркола на правому фланзі таки добився свого, на 19 хвилині здійснивши простріл на Шеркі до центру штрафного, а той із павзою пробив повз захист та голкіпера. Новина ця була не дуже доброю, проте в панічний стан від неї ніхто впадати не мав намірів.

Навпаки, Франція вирішила, що, якщо справу зроблено, то можна й відійти на власну половину. Однак саме в цей момент українці й почали розкриватись у власних атаках, і якщо в моменті з ударом Криськіва з офсайду, у який його занесло влучанням дальнім пострілом від Мудрика, суперникам у захисті ще пощастило, то на вибуховий ривок Михайла до лівого кута чужих володінь на завершення першої пів години ігрового часу Калулу вже зупиняв із фолом.

Судаков потім спокійно пробив із пенальті в лівий нижній кут, тож тепер команда Сільвена Ріполя мала ніяковіти від нашої реалізації. Важко було сказати, що футболісти Ротаня перехопили ініціативу в той момент, але щось схоже на те місцями було. Хоча й прилітало інколи добряче, як, наприклад, від пострілу Баркола з лівого флангу штрафного в дальню стійку. Добре, що оминуло.

Тайм поступово йшов до свого логічного завершення, аж раптом Мудрик у глибині лівого флангу власної половини побачив ривок Судакова до центральної зони перед чужими володіннями та миттєво винагородив партнера геніальним закиданням на хід. Георгію тоді залишалось лише обійти воротаря й пробити в порожні, що він і зробив. І тут уже від упевненості Франції у власних силах не залишилось і згадки.

У другій половині гри команди почали одразу надолужувати прогалини за кількістю фолів один проти одного, що спостерігалась до перерви, і в підсумку нахапались зайвих карток. Криськіва, наприклад, попередили з наслідками й для майбутніх матчів у вигляді дискваліфікації, а потім і Ротань зняв його з гри, побоюючись необачних дій юного виконавця.

А тим часом ми спостерігали за безпорадністю суперників у атакувальних діях, бо французи банально не могли зайти до наших володінь. Лише в завершальній фазі їм це вдалось зробити рішучим чином, але добивання від Ваї, після сейву Трубіна від удару головою Калімуендо, відбувалось з явного офсайду, що лише підкреслив VAR. А вже за мить Бондаренко отримав прихований пас Назаренка до правого флангу штрафного й тонко перекинув м’яч над воротарем із гострого кута, влаштувавши справжнє свято на нашій вулиці. Тут не тільки участь на Олімпійських іграх у Парижі доводиться радіти.

Фінальний свисток португальського арбітра Жоау Педру Піньєйри відправив до півфіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023 збірну України, тоді як Франція завершила свій шлях цим турніром. У наступному раунді команда Руслана Ротаня зіграє проти Іспанії 5 липня.Франція U-21 —1:3Шеркі, 19 — Судаков, 32 (пен.), 44, Бондаренко, 86Шевальє — Калулу, Сімакан (Жандре, 72), Люкеба, Нкунку — Ле Фе, Какере, Тюрам (Адлі, 71) — Шеркі (Калімуендо, 79) — Баркола, Гуїрі (Ваї, 72).Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бражко, Бондаренко (Желізко, 88) — Кащук (Назаренко, 59), Судаков, Мудрик (Брагару, 78) — Криськів (Сікан, 59).Попередження: Тюрам, Нкунку — Криськів, Вівчаренко, Сікан