Україна

Керманич головної команди країни висловився про перемогу України U-21 над Францією U-21 в 1/4 фіналу молодіжного чемпіонату Європи.

У рамках чвертьфіналу молодіжного ЄВРО-2023 збірна України U-21 здобула сенсаційну перемогу над однолітками із Фрації (3:1), пробившись у півфінал турніру та гарантувавши собі першу в історії участь на Олімпіаді.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров поділився емоціями від результату цього протистояння, віддавши належне своєму колезі Руслану Ротаню.

"Вчорашній вихід до півфіналу ЄВРО та перемога над одною із найсильніших команд турніру — дуже вагомий привід привітати всіх повʼязаних з нашою молодіжною збірною!



Заслуженно здобута путівка до 1/2 цього турніру та до Олімпійських ігор — насамперед заслуга Руслана Петровича та його тренерського штабу за правильно обраний план на цю гру та гравців за його вдале виконання.



Знаю що для вас всіх це ніяк не привід зупинитися на досягнутому, отож ми всі продовжуємо вболівати за вас та чекаємо середу!" — написав Сергій Ребров у своєму Instagram.



Дивитися відео голів та огляд матчу Франція U-21 — Україна U-21 ви можете на Football.ua. У наступному раунді збірна України гратиме проти Іспанії 5 липня.