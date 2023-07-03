U-21

Дивіться відео найкращих моментів матчу молодіжного ЄВРО-2023, що відбувся 2 липня 2023 року, 22:00.

У рамках 1/4 фіналу молодіжного Євро-2023 збірна України обіграла Францію (3:1) та вийшла у півфінал турніру.

Відзначимо, що дубль на свій рахунок записав Судаков, а Мудрик заробив пенальти та віддав ассист.

В кінці гри крапку поставив Бондаренко, зробивши рахунок 3:1 на користь "синьо-жовтих".

Огляд матчу:

Франція U-21 — Україна U-21 1:3

Голи: Шеркі, 19 — Судаков, 32 (пен.), 44, Бондаренко, 86.

Франція U-21: Шевальє — Калулу, Сімакан (Жандре, 72), Люкеба, Нкунку — Ле Фе, Какере, Тюрам (Адлі, 71) — Шеркі (Калімуендо, 79) — Баркола, Гуїрі (Ваї, 72).

Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бражко, Бондаренко (Желізко, 88) — Кащук (Назаренко, 59), Судаков, Мудрик (Брагару, 78) — Криськів (Сікан, 59).

Попередження: Тюрам, Нкунку — Криськів, Вівчаренко, Сікан.