Україна

Команда вирушила на батьківщину свого нового керманича.

Чинний чемпіон України донецький Шахтар, на рівні з іншими командами-учасниками української Прем’єр-ліги, поступово повертається до роботи після літнього короткотривалого періоду відпочинку.

Як і зазвичай, "гірники" проводитимуть літні збори за межами рідної країни, обравши цього разу Роттердам у якості місця базування свого табору.

Команда перебуватиме в Нідерландах до 23 липня.

До передсезонної підготовки «оранжево-чорних» будуть залучені 34 футболісти:

Воротарі: Анатолій Трубін, Дмитро Різник, Тимур Пузанков, Денис Твардовський.

Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік, Данило Удод, Ярослав Ракіцький, Віктор Корнієнко.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар’ян Швед, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Іван Петряк, Деніл Кастілло, Артур Микитишин, Олексій Кащук, Антон Глущенко, Хусрав Тоіров.

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Кевін Келсі, Богдан В’юнник, Андрій Борячук.

Під час зборів Шахтар планує провести 5 контрольних матчів. Суперників оголосять згодом.

Нагадаємо, що донеччани саме оголосили про призначення нового головного тренера.