Україна

Генеральний директор Шахтаря прокоментував призначення нового тренера.

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін прокоментував призначення Патріка ван Леувена та подякував Ігору Йовічевічу за роботу — цитує сторінка клубу у Twitter.

"Перш за все, хочу привітати Патріка ван Леувена в якості головного тренера нашої команди. Якщо ми подивимося в нашу історію, то ми маємо дуже глибокі взаємостосунки. Він приєднався до нашої команди у 2006 році у якості заступника директора академії, потім став директором академії. З моєї точки зору він за попередні 20 років — найкращий тренер академії, який в нас був.

Дуже системний, дуже професійний. Потім він пішов в інші клуби, був спортивним директором, потім головним тренером, Маккабі, інших клубів, далі Зоря. Це був апогей його кар'єри, тому що вони збудували команду фактично з нуля, зайняли третю сходинку в чемпіонаті України, він був визнаний найкращим тренером сезону, тому за сукупністю факторів ми прийняли рішення призначити його нашим головним тренером.

Тому хочу побажати йому успіхів, перемог і ще раз перемог, а ми будемо 24/7 підтримувати його в усіх його діях, які він буде робити.

Перш за все, я хочу від щирого серця подякувати Ігорю, його тренерському штабу, тому що дійсно вони зробили дуже гарну роботу, вони приєдналися до клубу у дуже важкі часи, війна в повному розпалі, іноземні футболісти пішли, ми повинні були будувати нову команду з новими лідерами, на чолі з українськими футболістами. І ми впоралися – зробили дуже потужний колектив, виграли чемпіонат України, чудово грали в групі Ліги чемпіонів, дуже емоційна гра була з Ренном у плей-оф Ліги Європи. Це був чудовий сезон – сезон з перемогами, сезон яскравий. І це був гарний проєкт. За це ще раз хочу подякувати Ігору та його помічникам. Упевнений, що він має вже чергу з клубів, які його запрошують до себе. Бажаємо йому успіхів, нових викликів та тільки всього найкращого.

Андрій Пятов на цей момент завершив свої виступи як футболіст нашого клубу. Він пройшов дуже великий і яскравий шлях – 16 років, 482 матчі, дуже багато титулів та перемог. Тому ми повинні бути вдячними йому за це. Ви знаєте, що ми гратимемо 6 серпня благодійний поєдинок з Тоттенгемом і запропонували Пятову зіграти прощальний матч, аби віддячити за все, що Андрій зробив для Шахтаря. Упевнений на 100%, що буде повний стадіон, що прийдуть українські вболівальники.

Як ви знаєте, був ковід, коли ми грали за порожніх трибун, потім війна, через що вболівальники, на жаль, сьогодні не мають можливості ходити на арени в Україні. Тому це гарна нагода провести Андрія Пятова на заповненому стадіоні. Сподіваюся, він прийме запрошення, зіграє в цьому матчі, і ми дуже гарно попрощаємося з легендою нашого клубу. При цьому ми прощаємося з Андрієм лише як із футболістом, але хотіли би бачити його в тренерському штабі Патріка ван Леувена як наставника воротарів. Пропонуємо Пятову залишитися в клубі, адже для нас є дуже важливими його знання, його харизма. Ми маємо багато молодих футболістів, і досвід Андрія дуже потрібний. Тому ми впевнені, що він допоможе".

Шахтар та Тоттенгем зіграють 6 серпня.