Україна

Керманич дав перше інтерв’ю як головний тренер команди.

Відомий українському вболівальнику нідерландський спеціаліст Патрік ван Леувен — новий головний тренер Шахтаря, про що було оголошено на офіційному сайті клубу.

Нідерландець дав перше інтерв’ю як головний тренер команди.

"Упродовж останніх років мені завжди було приємно приїжджати до Шахтаря після першого періоду моєї роботи тут. Під час першої зустрічі був радий побачити обличчя, які мені знайомі вже, скажімо, десять років. Завжди приємно бачити, ким вони стали, якими футболістами. Тому так, я дуже щасливий повернутися до Шахтаря.

У період, коли я не працював у Шахтарі, продовжував спілкуватися з колишніми колегами, менеджментом, Сергієм Палкіним, також із Дарійо, який грав за першу команду. Тому я завжди знав, що відбувається в клубі. Завдяки цьому спілкуванню я мав можливість переймати досвід, який вони застосовують для розвитку футболістів, і переносити ці знання в клуби, де я працював після Шахтаря".

Про нинішній склад "гірників":

"Звісно, мені подобається працювати з молодшими гравцями, тому що ти знаєш їх і розумієш, як можеш їм допомогти робити кожен наступний крок, щоб стати професійними футболістами. Але зараз вони вже є професійними футболістами, тому бути тренером для мене означає вміти використовувати весь багаж знань: і як поводитися на полі з молодшими гравцями, і водночас працювати з більш досвідченими футболістами, з різними віковими категоріями. Шахтар завжди був командою молодих та амбіційних футболістів, сповнених ентузіазму. Тому я сподіваюся використати ентузіазм і енергію гравців, щоб досягти успіхів з нашим клубом".

Про тренерський штаб:

"У мене є два нідерландські асистенти: Раймонд Аттевелд, тренер з роботи з польовими гравцями, а ще Денніс Гентенар, тренер воротарів. Також у нас є українські спеціалісти: Дмитро Кабачок, який працює з аналітикою, Валерій Блохін, який працює з фізичними показниками, Оскар Ратулутра та Олександр Чижов, які пов’язані з Шахтарем уже досить давно. Як я вже казав на презентації команді, Оскар був одним із перших тренерів, яких ми розглядали.

Він прийшов до першої команди як наставник, який розвивався паралельно з гравцями, тому дуже приємно бачити його в тренерському штабі. Також до нас приєднався Карло Ніколіні, який має дуже багатий досвід роботи під час успішного періоду з Мірчею Луческу. Тому ми також сподіваємось використати його досвід і знання для тренування команди".

Проте, чому вирішив повернутися до Шахтаря:

"Ключовим стало те, що багато людей казали мені: "Цей клуб у твоїй крові". У мене дуже гарний зв’язок із Шахтарем. Це було одним з моїх найкращих рішень – залишити Нідерланди і переїхати в Україну, щоб працювати в донецькому Шахтарі, брати участь у зростанні клубу в той час, коли є багато амбіцій, багато можливостей ставати провідною європейською командою. Було дуже приємно повернутися. І коли з’являється така можливість, то це не той випадок, над яким ти багато розмірковуєш".

До уболівальників:

"Минулого року я працював в іншому українському клубі і можу зауважити, що країна стала більш патріотичною в такий важкий час. Я бачу, як люди підтримують одне одного не тільки в межах клубу, а й просто на вулицях, тому я вважаю, що нашим уболівальникам треба продовжувати вірити в позитивну розв’язку і за допомогою Шахтаря отримувати задоволення від команди та розвитку клубу в цей складний період", — наводить слова ван Леувена офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що контракт із новим фахівцем розраховано до 2025 року.