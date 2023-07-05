Україна

"Гірники" проведуть контрольний матч з одним із нідерландських грандів.

У рамках предсезонного тренувального збору, який донецький Шахтар проводить у Нідерландах, підопічні Патріка ван Леувена зустрінуться у товариському матчі з АЗ Алкмар. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

Нідерландський клуб стане першим суперником Шахтаря серед п'яти запланованих спарингів.

Поєдинок против АЗ відбудеться 8 липня та розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Нагадаємо, що перед цим, 6 липня, Шахтар зустрінеться з Тоттенгемом у Лондоні у рамках благодійного матчу на підтримку України.