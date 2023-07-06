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Football.ua разом із партнером проєкту, брендом "Львівське" підбив підсумки виступів молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи-2023.

Молодіжна збірна України до 21 року приємно здивувала багатьох вболівальників. Команда Руслана Ротаня зуміла вийти з групи та достойно виглядати на тлі непростих суперників. На жаль, в півфіналі команда поступилася іспанцям з рахунком 1:5 та залишила турнір. Проте позитив є й ще який, давайте розберемо головні моменти національної команди на першості.

Чи є схожість з основною збірною?

Так, деякі базові принципи доволі подібні, про них ми говорили в окремому матеріалі. Наприклад, структура без м'яча. Так само, як і в випадку з командою Сергія Реброва, молодіжна збірна захищається за схемою 4-4-2. Проте є нюанс, про який поговоримо згодом.

Компенсація простору. Опорні півзахисники ситуативно компенсують простір за крайніми захисниками. В дорослій команді цю функцію виконують Тарас Степаненко або Георгій Судаков. У молодіжній збірній ця тенденція також присутня. Наприклад, завдяки Артему Бондаренко та Дмитру Криськіву.

Ще один важливий нюанс – вихід з оборони в атаку через вінгера. Віктор Циганков виконує подібну роль, коли відкривається в ширині або напівфлангах в залежності від положення крайнього захисника, з невеликими змінами аналогічно грають ті ж Олексій Кащук та Михайло Мудрик.

Вразливість до високого пресингу. Коли суперник високо зустрічає виникають певні проблеми.

Головні тенденції

Давайте розберемо тезово на прикладах.

- Компактна оборона, яка видозмінюється в залежності від суперника. Це можуть бути 4-4-2 або 5-4-1. Проти сильних суперників використовується саме другий варіант. Це дозволяє насичувати центр та додається додатковий захисник.

- Пресинг середнім блоком. Україна рідко намагається пресингувати суперника високо, частіше зустрічає його у середньому блоці. Нападник направляє його та перекриває лінії передач. Так само вмикається й хтось з вінгерів.

- Якщо пресингує високо, форвард направляє пресинг. Інші гравці розбирають суперника персонально.

- Бувають моменти, коли опонент зустрічає біля нашого штрафного майданчика, тоді у білд-апі нижче сідає хтось з опорників та допомагає у розіграші.

- Намір атакувати глибину. Гравці групи атаки нашої збірної вміють якісно ідентифікувати глибину за спинами захисників та вриватися туди. Це дуже важливий елемент, коли потрібно швидко виходити з оборони в атаку або намагатися знаходити розриви в лініях. Про це детальніше поговоримо далі.

Багато гравців молодіжної збірної вже мають досвід гри на високому рівні, саме вони є лідерами колективу і роблять різницю

Склад збірної України є одним з найдосвідченіших на турнірі, багато гравців мають досвід виступів у Лізі чемпіонів та в закордонних чемпіонатах (Максим Таловєров – Славія Прага, Іван Желізко – Карвіна, Вальмієра, Михайло Мудрик – Челсі, Богдан В'юнник – Цюрих, Грацер, Олексій Кащук – Сабах). Деякі з них неймовірно важливі та серйозно впливають на гру.

Наприклад, матч з Іспанією в цілому вдався нашій команді, проте стосовно просування м'яча були певні питання. Інколи не вистачало вміння віддати гарний пас вперед, навіть коли хтось з гравців мав намір атакувати глибину. Це продемонструвало, що хоча резерв в нашій команді доволі якісний, альтернативи тим же Артему Бондаренко та Георгію Судакову немає. Капітан молодіжки демонструє якісне сканування простору та вміння віддати хорошу передачу.

Ось, до прикладу, епізод з поєдинку проти Румунії, де він знайшов Олексія Кащука, а той увірвався у глибину та пробив по воротах, хоча його удар й потягнув голкіпер опонента.

Повернувшийся з оренди вінгер Шахтаря загалом склав приємне враження і має всі шанси закріпитися в команді Патріка ван Леувена. Його блискуче вміння бачити глибину й атакувати її імпонує. До того ж він вміє добре рухатися з м'ячем. Яскрава ілюстрація – крутий гол Хорватії. Зверніть увагу, що він приймає м'яч спиною до воріт під пресингом, далі чудово розвертається з ним й грамотно проходить опонентів, проте почалося все саме завдяки даній успішній дії.

Ну і, звісно, Михайло Мудрик. Які б в нього не були слабкі сторони, але це все ж таки гравець високого європейського рівня. В головній збірній України він зробив розкішний гол авторства Віктора Циганкова, в молодіжній повторив подібний трюк, тільки цього разу з більш далекої відстані. Відмічаємо й ривок у глибину Георгія Судакова, який зробив це максимально своєчасно.

А що з обороною?

Сміливий розіграш через короткий пас потребує максимальної концентрації, тому потрібно бути ввімкненим у гру на протязі всього матчу. Латералі нашої команди часто піднімаються вище, тому на плечі центральних захисників покладається велике навантаження. Враховуючи, що оборона є головною чеснотою національної команди на турнірі, варто сказати, за рахунок чого це вдавалося. Хороша компенсація простору дозволяла грамотно не давати супернику створювати багато можливостей в межах нашого штрафного майданчика.

Проте варто говорити й про везіння, тому що до матчу з Іспанією у півфіналі Україна пропустила тричі при різниці xG — 3 проти 4,7. Максим Таловєров та Олексій Сич в топ-14 за заблокованими ударами, а центрбек взагалі входить в п'ятірку. Відмічаємо й надійну гру Анатолія Трубіна, який увійшов до десятки за кількістю сейвів. Також він є одним з лідерів за prevented goals всього та за 90 хвилин — нівелюванню ударів, які потенційно могли конвертуватися у голи. Тобто, говорячи про непогану гру в обороні потрібно дивитися комплексно й проблеми в нас були.

Наприклад, нижче розберемо один з епізодів, який ледве не завершився голом.

Відбулося закидання до штрафного, обидва наших центральних захисника намагалися звузити простір, проте невдалі дії Арсенія Батагова, який махнув повз м'яч, призвели до виходу Луїса Мунтяну один на один і йому лише трішки не вистачило, щоб забити.

Матч з Іспанією у півфіналі — кульмінація всіх згаданих вище моментів

Навіть в цьому поєдинку ми лише незначною мірою поступилися опоненту за володінням м'ячем та віддали не набагато менше передач. Тобто, грали у своєму стилі і це чудово.

Підсумковий рахунок є лише відображенням позитивних та негативних тенденцій нашої команди на Євро. Розберемо голи.

Георгій Судаков видав черговий пас на грані геніальності на простір Михайлу Мудрику, а далі відбувся блискучий рух Данила Сікана, який забрав за собою захисника, та й загалом захисний блок Іспанії посипався та лишив вільний штрафний майданчик для Артема Бондаренка. Проте без своєчасної передачі на хід та дій гравця Челсі та стягнення на себе захисників цього б не вийшло.

Перший пропущений м'яч є наслідком занадто високого розташування захисного блоку, Абель Руїс блискуче ідентифікував глибину та увірвався туди.

Інші голи були важкі для воротаря — таке практично не береться. Виникали вони через сумбур у нашому штрафному майданчику. В багатьох епізодах гравцям не вистачало агресивного кроку вперед у захисті та бажання перекрити супернику можливості для удару. А те, що в Іспанії достатньо технічні та майстерні футболісти, які можуть грамотно вирішувати подібні моменти — це факт.

Не будемо посипати голову попелом. Окрім проваленого другого тайму півфінального матчу загалом чемпіонат Європи вийшов вдалим. Руслан Ротань та його тренерський штаб роблять чудову роботу і її варто відзначати. Поки що все не так гладко, проте системні зміни не імплементуються швидко, вони є поступовим процесом, тому дякуємо за Євро, хлопці, було круто, а тепер чекаємо на нові звитяги!