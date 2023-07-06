Україна

Бразильський вінгер приєднався до тренувань віце-чемпіона України.

Дніпро-1 продовжує свій передсезонний тренувальний збір у рамках підготовки до наступної кампанії.

Як повідомляє офіційний сайт українського клубу, до табору команди Олександра Кучера приєднався вінгер Білл, який разом із командою провів своє перше тренування після повернення.

24-річний бразилець повернувся до Дніпра-1 після того, як у квітні цього року залишив клуб та перейшов на правах оренди до Сампайо Корреа, який є представником другого дивізіону Бразилії.

Наразі поки не повідомляється, чи залишиться Білл надалі у Дніпрі-1, з яким у нього є діючий контракт до літа 2026 року.