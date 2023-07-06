Команда Михайла Костенка здолала поляків.
Збірна України з пляжного футболу, фото УАФ
06 липня 2023, 23:23
В рамках другого туру групового етапу відбіркового циклу до фінальної частини чемпіонату світу з пляжного футболу збірна України зустрічалась з Польщею.
Команда Михайла Костенка двічі втрачала мінімальну перевагу в рахунку, проте все ж таки здобула перемогу — 3:2.
Україна – Польща – 3:2
Голи: Левченко, 9, А. Борсук, 21, Зборовський, 34 – Лось, 17, Гас, 25
Україна: Неруш, Пославський, Войток, Щериця, Корнійчук, Пашко, Зборовський, А. Борсук, Заворотний, Войтенко, Левченко, Щитник
Зважаючи на перемогу в першому турів проти Іспанії, Україна гарантувала собі вихід в плей-оф відбору, адже нижче другого місця наша команда вже не опуститься.
Зазначимо, що вже завтра, 7 липня, команда Костенка зіграє проти Литви.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що збірна України з пляжного футболу посіла сьоме місце на III європейських іграх.