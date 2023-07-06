Україна

Команда Михайла Костенка здолала поляків.

В рамках другого туру групового етапу відбіркового циклу до фінальної частини чемпіонату світу з пляжного футболу збірна України зустрічалась з Польщею.

Команда Михайла Костенка двічі втрачала мінімальну перевагу в рахунку, проте все ж таки здобула перемогу — 3:2.

Україна – Польща – 3:2

Голи: Левченко, 9, А. Борсук, 21, Зборовський, 34 – Лось, 17, Гас, 25

Україна: Неруш, Пославський, Войток, Щериця, Корнійчук, Пашко, Зборовський, А. Борсук, Заворотний, Войтенко, Левченко, Щитник

Зважаючи на перемогу в першому турів проти Іспанії, Україна гарантувала собі вихід в плей-оф відбору, адже нижче другого місця наша команда вже не опуститься.

Зазначимо, що вже завтра, 7 липня, команда Костенка зіграє проти Литви.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що збірна України з пляжного футболу посіла сьоме місце на III європейських іграх.