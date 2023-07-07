Україна

Клуб оголосив про двох новачків.

Зоря працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє офіційний сайт українського клуба, новачками команди стали Іван Головкін та Владислав Бугай.

Перший — нападник, який минулий сезон провів у складі Інгульця. Другий — півзахисник, що в минулій кампанії захищав кольори Львова.

Деталі контрактів не розголошуються.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зоря продовжила контракти з Бутком і Чурком.