Клуб оголосив про двох новачків.
Владислав Бугай, фото Зоря
07 липня 2023, 21:29
Зоря працює над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє офіційний сайт українського клуба, новачками команди стали Іван Головкін та Владислав Бугай.
Перший — нападник, який минулий сезон провів у складі Інгульця. Другий — півзахисник, що в минулій кампанії захищав кольори Львова.
Деталі контрактів не розголошуються.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зоря продовжила контракти з Бутком і Чурком.