Україна

Ключові виконавці залишаються в луганському колективі.

Пресслужба луганської Зорі оголосила про підписання контрактів з ключовими виконавцями. Мова про захисника Богдана Бутка та півзахисника Вячеслава Чурка.

Строки нових договорів поки що не повідомляються.

Також луганчани повідомляють, що клуб веде роботу щодо подальшого посилення складу.

"Запевняємо, що обов'язково будуть і новачки, які допоможуть нашій команді цього сезону 2023-2024", — йдеться у повідомленні Зорі.

Нагадаємо, Зоря призначила Лалатовича головним тренером.