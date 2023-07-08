Україна

До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.

У рамках товариського матчу луганська Зоря зустрінеться з польською Сталлю з міста Мелець.

Це буде другий матч для луганської команди на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до наступного сезону.

Кількома днями раніше луганці обіграли Ресовію з міста Жешув (4:2).

Також додамо, що нещодавно Зоря оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Ненад Лалатович, який замінив Патріка ван Леувена, який очолив Шахтар.

За підсумками минулого сезону Сталь стала 11 в польській Екстраклясі.

Матч відбудеться сьогодні, 8 липня, о 16:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Раніше повідомлялось про підписання Зорею двох новачків.