До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.
фото ФК Зоря Луганськ
08 липня 2023, 10:33
У рамках товариського матчу луганська Зоря зустрінеться з польською Сталлю з міста Мелець.
Це буде другий матч для луганської команди на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до наступного сезону.
Кількома днями раніше луганці обіграли Ресовію з міста Жешув (4:2).
Також додамо, що нещодавно Зоря оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Ненад Лалатович, який замінив Патріка ван Леувена, який очолив Шахтар.
За підсумками минулого сезону Сталь стала 11 в польській Екстраклясі.
Матч відбудеться сьогодні, 8 липня, о 16:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція:
Раніше повідомлялось про підписання Зорею двох новачків.