Україна

До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.

У рамках товариського матчу донецький Шахтар зустрінеться з нідерландським АЗ Алкмар.

Це буде перший матч для донецької команди на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до наступного сезону.

Також додамо, що нещодавно Шахтар оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Патрік ван Леувен, який замінив Ігора Йовічевіча.

За підсумками минулого сезону АЗ став четвертим у нідерландській Ередивізі.

Матч відбудеться сьогодні, 8 липня, о 15:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Раніше повідомлялось про активні спроби міланського Інтера залучити до свого складу основного воротаря Шахтаря Анатолія Трубіна.