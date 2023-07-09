Україна

До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.

У рамках товариського матчу дніпровський Дніпро-1 зустрінеться з харківським Металістом.

Це буде четвертий матч для команди Олександра Кучера на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до наступного сезону.

СК до цього обігравав Севлюш Виноградів (5:0), Хуст (4:1) та Минай (4:0).

Також додамо, що нещодавно Дніпро-1 оголосив про повернення нападника Білла.

За підсумками минулого сезону Дніпро-1 став другим у Прем’єр-лізі, тоді як Металіст вилетів назад до Першої ліги.

Матч відбудеться сьогодні, 9 липня, о 16:50 за київським часом.

Онлайн-трансляція:

Раніше повідомлялось про склад суддівських бригад на дебютні матчі СК Дніпро-1 у кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.