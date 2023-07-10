Чергова перемога київської команди на зборах.
Фото: ФК Динамо
10 липня 2023, 00:18
У неділю Динамо у тренувальному матчі розгромило словенський клуб Триглав із міста Крань.
Ця гра відбулася на стадіоні, розташованому біля готелю динамівців, де команда Мірчі Луческу кожного дня проводить тренування.
Динамо - Триглав 9:0
Голи: Ярмоленко (2), Діалло (2), Волошин (2), Буяльський, Лєднєв, Яцик.
Стартовий склад Динамо: Бущан, Тимчик, Дячук, Біловар, Дубінчак, Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльський, Ярмоленко, Кабаєв, Беніто.
У 2-му таймі на заміни виходили: Моргун, Караваєв, Боль, Попов, Малиш, Рамадані, Яцик, Царенко, Лєднєв, Діалло, Волошин.
Раніше Динамо розгромило Вольфсбергер у товариському матчі.