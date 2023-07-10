Україна

Ще один потужний трансфер до оборони "срібних" призерів УПЛ.

Літнє трансферне вікно повною мірою вирує й в українському футболі, де команди шукають підсилення для власних складів на прийдешню кампанію.

Ось і новоспечені "срібні" призери національної першості, СК Дніпро-1, вирішили посилити власний захист одразу двома свіжими підписаннями.

Команда Олександра Кучера спочатку залучила до складу колишнього універсала Олександрії Дениса Мірошніченка, а напередодні в товариському матчі випробувала Василя Кравця, який після завершення сезону залишив склад полтавської Ворскли.

25-річний виконавець підписав контракт строком на три роки.

У кар’єрі вихованця львівської школи футболу та Карпат зокрема вже було чимало клубів, у тому числі — закордонних. За іспанські Луго, Леганес та Спортинг із Хіхону гравець провів загалом 106 матчів, забивши один гол та віддавши 10 гольових передач.

У складі познанського Леха на його рахунку 26 зустрічей, тоді як за Ворсклу він за рік провів 25 матчів, забивши та зробивши асисти по три рази.