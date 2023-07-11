Україна

Ізраїльський вінгер продовжить кар'єру у Тоттенгемі.

Напередодні Тоттенгем офіційно оголосив про підписання вінгера Манора Соломона, права на якого раніше належали донецькому Шахтарю.

23-річний ізраїльтянин попрощався із українськими вболівальниками та "гірниками".

"Хоча я вже давно не грав за Шахтар, сьогодні настав час прощатися. Велике вдячність клубу, моїм партнерам по команді та вболівальникам. Разом ми створили чудові спогади!

Бажаю всього найкращого Шахтарю і всім в Україні", — написав Соломон в своєму Instagram.



Минулий сезон Соломон провів у складі Фулгема на правах оренди. На його рахунку 24 матчі та п'ять забитих м'ячів.

Перехід відбудеться на правах вільного агента. Раніше повідомлялось, що Шахтар проведе товариський матч із Тоттенгемом на підтримку України.