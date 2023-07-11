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Керманич Кривбасу висловився про завершення футбольної кар'єри Віталія Вернидуба.

Напередодні стало відомо про те, що Віталій Вернидуб після завершення професійної кар'єри гравця увійшов до тренерського штабу свого батька Юрія Вернидуба у Кривбасі.

Головний тренер криворізького клубу розповів про те, які функції виконуватиме його син у тренерському штабі Кривбасу.

"Усе нормально, усе природно, кожен футболіст рано чи пізно закінчує грати. Прийшов час і Віталію зробити свій вибір. Ми поговорили, я йому сказав: "Ти пройшов хороший шлях гравця, попрацював із дуже хорошими тренерами. І якщо є бажання присвятити подальше життя тренерській роботі, треба йти вчитися". Він свій вибір зробив, пішов вчитися. Зараз триває навчальний процес, а там життя покаже, зможе він стати тренером чи ні. Довести, показати свою тренерську роботу зможе тільки він сам".

"За цей час у нього вже накопичилася певна кількість ідей. Він ще молодий, десь щось, безумовно, потрібно буде підказувати. Але найголовніше для нього – щоб він зараз правильно розвивався. У нього є можливість і завдання працювати з нашою обороною, і саме від нього багато в чому залежатиме, як гратимуть наші захисники, це його вектор напряму, його в недавньому минулому ігрове амплуа. І дуже сподіваємося, що він нашому тренерському штабу допоможе".

"Його думки, його бачення тих чи інших моментів ми разом дивимося, обговорюємо, після чого він буде все до гравців доносити. Власне, як і повинно бути, адже в будь-якій команді є головний тренер, є асистенти з того чи іншого напрямку. Але остаточне рішення ухвалює головний тренер, це не обговорюється. Інакше буде лебідь, рак і щука. У будь-якому разі, Віталій уже працює, єдине, що переживає з приводу всіх цих змін. Але це все тимчасово, думаю, він швидко перебудується і зрозуміє, що вже тренер", — сказав Юрій Вернидуб у коментарі для FootballHub.