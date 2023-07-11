Україна

Раніше Віталій оголосив про завершення кар’єри футболіста.

Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив, що колишній захисник команди Віталій Вернидуб увійшов до тренерського штабу свого батька – Юрія Вернидуба.

Раніше 35-річний українець оголосив про завершення професійної кар'єри.

У тренерському штабі Вернидуба-старшого Віталій стежитиме за діями захисників. Також він буде певною буферною зоною між командою та рештою тренерів.

Раніше Кривбас у спарингу мінімально поступився Карпатам.