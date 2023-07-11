Раніше Віталій оголосив про завершення кар’єри футболіста.
Віталій Вернидуб, ФК Кривбас
11 липня 2023, 09:00
Кривбас на своєму офіційному сайті оголосив, що колишній захисник команди Віталій Вернидуб увійшов до тренерського штабу свого батька – Юрія Вернидуба.
Раніше 35-річний українець оголосив про завершення професійної кар'єри.
У тренерському штабі Вернидуба-старшого Віталій стежитиме за діями захисників. Також він буде певною буферною зоною між командою та рештою тренерів.
Раніше Кривбас у спарингу мінімально поступився Карпатам.