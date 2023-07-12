До вашої уваги пряма трансляція товариського матчу.
У рамках товариського матчу київське Динамо зустрінеться з швейцарським Янг Бойз.
Це буде третій матч для команди Мірчі Луческу на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до наступного сезону.
"Біло-сині" до цього обігравали Динамо з Бухареста (4:1) та резервний склад австрійського Вольфсберга (8:0).
Також додамо, що нещодавно Динамо нещодавно відправило до чергової оренди польського захисника Томаша Кендзьору.
За підсумками минулого сезону кияни стали четвертими в Прем’єр-лізі, тоді як Янг Бойз виграв швейцарську першість з відривом від Серветта в шістнадцять очок та здобув Кубок країни.
Матч відбудеться сьогодні, 12 липня, о 20:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція:
Раніше повідомлялось про продовження контракту захисника Олександра Караваєва з київським клубом.