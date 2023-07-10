Україна

Універсальний гравець продовжить виступати за киян.

Динам Київ продовжує працювати над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно, не забуваючи й про внутрішні ресурси.

Як повідомляє офіційний сайт столичного клуба, Олександр Караваєв поставив підпис під новою угодою. Контракт розрахований до літа 2025 року.

Караваєв приєднався до Динамо влітку 2019 року і провів у складі киян уже чотири повноцінних сезони, ставши за цей час основним гравцем команди.

У складі Динамо Олександр провів 89 матчів у чемпіонаті, 7 ігор у Кубку України, 3 у Суперкубку та 31 єврокубковий поєдинок (20 і Лізі чемпіонів та 11 у Лізі Європи).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Динамо визначилось з місцем проведення домашніх єврокубкових матчів.