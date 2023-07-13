Україна

Одеський колектив поступово формує заявку на сезон.

Одеський Чорноморець наприкінці минулого сезону провів кілька непоганих протистоянь, однак у підсумку все одно далеко не відійшов від зони вильоту, опинившись на десятій сходинці турнірної таблиці.

Проблеми минулого футбольного року команда Романа Григорчука намагатиметься виправити вже в новій кампанії й для цього наразі активно працює довкола формування основної обойми.

На цьому тлі "моряки" вирішили продовжити вдалий досвід взаємин зі своїм капітаном, Іллею Путрею, контракт якого саме мав завершитись.

Нову річну угоду з 25-річним виконавцем одеський колектив, як зізнаються у прес-службі, підписав "на тлі інтересу провідних українських клубів".

За сезон український захисник відзначився двома голами та двома гольовими передачами в 26 матчах.