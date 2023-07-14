Гравець може швидше дебютувати за клуб.
Вадим Червак - Фото Металіст 1925
14 липня 2023, 22:56
Вадиму Черваку, дискваліфікованому за поштовх дівчини-арбітра, пом'якшили покарання з півроку до трьох місяців - повідомляє ТаТоТаке.
УАФ задовольнила апеляцію футболіста, взявши до уваги визнання провини, вибачення перед арбітринею, відсутність злого наміру у його діях та правову аргументацію апелянта.
У матчі стартового туру другого етапу Першої ліги України у чемпіонській групі Полісся грало проти запорізького Металурга, а півзахисник отримав пряму червону картку за напад на головного арбітра матчу Софію Причину.
Футболіст штовхнув арбітриню в спину, за що й отримав дискваліфікацію.