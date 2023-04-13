Гравець отримав суворе покарання.
ВАДИМ ЧЕРВАК, ФОТО INSTAGRAM.COM/VADYMCHERVAK
13 квітня 2023, 16:00
У матчі стартового туру другого етапу Першої ліги України у чемпіонській групі Полісся на своєму полі поступилося запорізькому Металургу з рахунком 1:2.
У цій зустрічі півзахисник Полісся Вадим Червак отримав пряму червону картку за напад на головного арбітра матчу Софію Причину. Футболіст штовхнув арбітриню в спину.
КДК УАФ ухвалив рішення щодо поведінки футболіста:
"За розглядом матеріалів справи, беручи до уваги пояснення футболіста, який повністю визнав свою провину під час засідання, враховуючи відсутність у футболіста в минулому подібних проявів поведінки, КДК УАФ ухвалив рішення відсторонити Вадима Червака від участі у змаганнях на 6 (шість) місяців. У футболіста є право на оскарження даного рішення в Апеляційному комітеті УАФ.
Українська асоціація футболу вчергове рішуче засуджує будь-які прояви неналежної та дискримінаційної поведінки суб‘єктів футболу до офіційних осіб матчів", — йдеться у заяві УАФ на офіційному сайті.
Футболіст вибачився одразу після матчу, проте це йому не допомогло. Через деякий час президент Полісся вирішив розірвати контракт з Черваком.