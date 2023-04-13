Україна: Перша ліга

Гравець отримав суворе покарання.

У матчі стартового туру другого етапу Першої ліги України у чемпіонській групі Полісся на своєму полі поступилося запорізькому Металургу з рахунком 1:2.

У цій зустрічі півзахисник Полісся Вадим Червак отримав пряму червону картку за напад на головного арбітра матчу Софію Причину. Футболіст штовхнув арбітриню в спину.

КДК УАФ ухвалив рішення щодо поведінки футболіста:

"За розглядом матеріалів справи, беручи до уваги пояснення футболіста, який повністю визнав свою провину під час засідання, враховуючи відсутність у футболіста в минулому подібних проявів поведінки, КДК УАФ ухвалив рішення відсторонити Вадима Червака від участі у змаганнях на 6 (шість) місяців. У футболіста є право на оскарження даного рішення в Апеляційному комітеті УАФ.

Українська асоціація футболу вчергове рішуче засуджує будь-які прояви неналежної та дискримінаційної поведінки суб‘єктів футболу до офіційних осіб матчів", — йдеться у заяві УАФ на офіційному сайті.

Футболіст вибачився одразу після матчу, проте це йому не допомогло. Через деякий час президент Полісся вирішив розірвати контракт з Черваком.