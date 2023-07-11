Україна

Київська команда продовжує підготовку до старту нового сезону.

Київське Динамо продовжує підготовку до старту нового сезону. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

У понеділок кияни провели ранкове тренування у тренажерному залі, після чого гравці були поділені на кілька груп – одна працювала із силовими вправами у залі, а друга займалася стретчингом.

За окремою програмою у тренажерному залі працював Ігор Горбач, який отримав ушкодження у першому спарингу. За кілька днів молодий форвард повернеться до бігової роботи на полі.

Тим часом у загальну групу повернувся Сергій Булеца, який на вечірньому занятті працював без обмежень.

За індивідуальною програмою працювали Андрій Ярмоленко та Микола Шапаренко. Обидва отримали день відпочинку від лікарів і займалися лише біговою роботою. Разом із ними довкола стадіону бігали місцеві дітлахи.

У вівторок команда Мірчі Луческу проведе два тренування на полі, а в середу вранці вирушить до швейцарського міста Біль на матч проти Янг Бойз. Гра пройде 12 липня о 20:00 за київським часом.