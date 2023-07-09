Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 8 липня.
Літній період стартував у світовому футболі, бо за календарем ми вже встигли дістатись до сьомого місяця 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У четвер, 8 липня:
Молодіжна збірна Англії серед юнаків віком до 21 року стала чемпіоном Європи.
Французький Парі Сен-Жермен підписав корейського нападника Лі Кан Іна з Мальорки.
Нападник Андрій Ярмоленко відзначився першим голом після повернення до Динамо Київ.
Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.