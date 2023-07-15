Україна

Новачки УПЛ готуються до нового сезону.

Представники елітного дивізіону чемпіонату України готуються до початку нового сезону.

Оболонь в рамках контрольної гри протистояла Звягелю та здобула перемогу з впевненим рахунком — 2:0.

Полісся, своєю чергою, грало проти Грацера. Команда Юрія Калітвінцева здобула розгромну перемогу завдяки голам Гітченко, Янакова, Крушинського та Мустафаєва.

Оболонь — Звягель 2:0

Полісся — Грацер 4:1

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що УПЛ затвердила дати й час початку матчів 1 туру. Оболонь зіграє проти Колоса у матчі-відкритті, а Полісся в той же день буде протистояти Вересу.