Новачки УПЛ готуються до нового сезону.
Полісся - Грацер, фото Полісся
15 липня 2023, 14:30
Представники елітного дивізіону чемпіонату України готуються до початку нового сезону.
Оболонь в рамках контрольної гри протистояла Звягелю та здобула перемогу з впевненим рахунком — 2:0.
Полісся, своєю чергою, грало проти Грацера. Команда Юрія Калітвінцева здобула розгромну перемогу завдяки голам Гітченко, Янакова, Крушинського та Мустафаєва.
Оболонь — Звягель 2:0
Полісся — Грацер 4:1
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що УПЛ затвердила дати й час початку матчів 1 туру. Оболонь зіграє проти Колоса у матчі-відкритті, а Полісся в той же день буде протистояти Вересу.