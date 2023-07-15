Україна

Шахтар зіграє проти Металіста 1925, Динамо протистоятиме Минаю.

Сезон в елітному дивізіоні чемпіонату України стартує вже незабаром — у п'ятницю, 28 липня, матчем Оболоні проти Колоса.

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 1 туру VBET Ліги сезону-2023/24

1 ТУР

28 липня (п’ятниця)

Оболонь — Колос. 17:00

Верес — Полісся. 19:00

29 липня (субота)

Рух — Зоря. 15:00

Металіст 1925 — Шахтар. 17:00

30 липня (неділя)

ЛНЗ — Чорноморець. 13:00

Олександрія — Кривбас. 15:00

Динамо — Минай. 17:00

Зазначимо, що матч Ворскла — Дніпро-1 перенесено на більш пізній термін у зв’язку з участю обох клубів в єврокубках.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що УПЛ сформувала календар першого кола Прем'єр Ліги на сезон-2023/24.