Шахтар зіграє проти Металіста 1925, Динамо протистоятиме Минаю.
Шахтар - Динамо, фото Шахтар
15 липня 2023, 13:00
Сезон в елітному дивізіоні чемпіонату України стартує вже незабаром — у п'ятницю, 28 липня, матчем Оболоні проти Колоса.
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 1 туру VBET Ліги сезону-2023/24
1 ТУР
28 липня (п’ятниця)
Оболонь — Колос. 17:00
Верес — Полісся. 19:00
29 липня (субота)
Рух — Зоря. 15:00
Металіст 1925 — Шахтар. 17:00
30 липня (неділя)
ЛНЗ — Чорноморець. 13:00
Олександрія — Кривбас. 15:00
Динамо — Минай. 17:00
Зазначимо, що матч Ворскла — Дніпро-1 перенесено на більш пізній термін у зв’язку з участю обох клубів в єврокубках.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що УПЛ сформувала календар першого кола Прем'єр Ліги на сезон-2023/24.