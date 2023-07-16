Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 16 липня 2023 року, 19:00.

У своєму п’ятому контрольному поєдинку на літньому зборі в Австрії, який проходить в рамках підготовки до нового сезону УПЛ, київське Динамо здобуло розгромну перемогу над Арісом, який є чинним чемпіоном Кіпру.

"Біло-сині" записали на свій рахунок чотири "сухих" м'ячі, тоді як героями цих гольових епізодів стали Сидорчук, Беніто та Волошин (дубль).

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Аріс Лімасол:

Динамо - Аріс 4:0

Голи: Сидорчук, 42, Беніто, 48, Волошин, 88, 90+1

Динамо (стартовий склад): Бущан, Дубінчак, Біловар, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Лєднєв, Беніто.

Аріс (стартовий склад): Баджі, Браун, Деметріу, Кажу, Медіуб, Монтнор, Сане, Сзоке, Стемпінський, Шполярич, Яндал.