Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 16 липня 2023 року, 19:00.
Динамо Київ — Аріс Лімасол
16 липня 2023, 22:22
У своєму п’ятому контрольному поєдинку на літньому зборі в Австрії, який проходить в рамках підготовки до нового сезону УПЛ, київське Динамо здобуло розгромну перемогу над Арісом, який є чинним чемпіоном Кіпру.
"Біло-сині" записали на свій рахунок чотири "сухих" м'ячі, тоді як героями цих гольових епізодів стали Сидорчук, Беніто та Волошин (дубль).
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Динамо Київ — Аріс Лімасол:
Динамо - Аріс 4:0
Голи: Сидорчук, 42, Беніто, 48, Волошин, 88, 90+1
Динамо (стартовий склад): Бущан, Дубінчак, Біловар, Попов, Тимчик, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Кабаєв, Лєднєв, Беніто.
Аріс (стартовий склад): Баджі, Браун, Деметріу, Кажу, Медіуб, Монтнор, Сане, Сзоке, Стемпінський, Шполярич, Яндал.