Україна

Крім того, спрогнозували заміну румунському фахівцю.

Контракт Мірчі Луческу з Динамо завершується влітку наступного року. Стверджується, що після цього румунський тренер завершить з футболом.

"Я на 99% впевнений, що наступний сезон буде останнім у тренерській кар'єрі Луческу. У нього останній рік за контрактом та останній шанс піти переможцем. Вибудовувати стратегію на кілька років зараз буде не дуже добре. Для Луческу буде принципово виграти якийсь турнір та поїхати додому з кубком. Якщо сезон буде невдалим, кінець кар'єри буде "змазаним". Це розуміють і футболісти.

Луческу ще взимку говорив з Ярмоленком, але тоді був контракт. Тепер Ярмоленко повернувся. Луческу дуже розраховує на нього та хоче, щоб його харизма витягла молодих гравців на наступний рівень. Для Луческу Ліга конференцій – також турнір. А там ще треба пройти два раунди кваліфікації, треба розподіляти сили. Чемпіонат, Кубок України повертається. В Лізі конференцій можуть трапитись дуже серйозні суперники. Прогнозую, що після Мірчі Луческу новим тренером Динамо буде Шовковський. Не думаю, що щось може змінитися. Луческу також бачить, що Шовковський спробував і дав результат", — заявив Циганик в ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Гвардіола наздогнав Луческу за кількістю тренерських трофеїв, тому румуни треба діяти.