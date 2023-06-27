Україна

Румунський тренер незабаром буде працювати з командою.

Динамо розпочало підготовку до наступного сезону та вже провело перше тренування, проте відбулось воно без головного тренера.

Як повідомляє офіційний сайт киян, Мірча Луческу приєднається до команди лише третього липня.

"Динамівці працюють під керівництвом асистента Мірчі Луческу Олександра Шовковського, який керував командою наприкінці минулого сезону через проблеми зі здоров’ям у головного тренера. Луческу поки що контролює процес дистанційно, перебуваючи на постійному зв'язку зі своїми помічниками. Мірча Луческу приєднається до команди 3 липня, під час виїзду на тренувальний збір до Австрії", — йдеться у заяві киян.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гравці Динамо вийшли з відпустки та пройшли медогляд перед стартом нового сезону.