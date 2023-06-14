Україна

Румунський спеціаліст прокоментував чутки про роботу з Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу спростував інформацію про те, що він веде переговори з Ан-Насром, у якому виступає Кріштіану Роналду.

"Люди забувають, в яких умовах грають в Україні. Матчі перериваються, вболівальників немає. Але футбол має продовжуватися, бо це частина життя.

Я не відмовлявся від пропозиції Ан-Насра. Це не правда. Я ніколи не отримував офіційної пропозиції від цього клубу, але якби я отримав її, я б відмовився. П'ять років тому Ан-Наср справді розглядав мою кандидатуру. Цей чемпіонат — це насамперед імідж, і він стає дедалі сильнішим.

Робота з Кріштіану Роналду? А ви впевнені, що він лишиться. Йому потрібен успіх. Він ненавидить, коли його команда не перемагає.

Моє майбутнє визначиться найближчими днями. У мене ще є контракт із Динамо, але ситуація непроста. Щоб працювати під таким стресом, потрібно по-справжньому любити футбол. Подивимося, що буде", — наводить слова Луческу Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, Луческу пропускав кінцівку сезону на посаді головного тренера Динамо через операцію.

За підсумками сезону Динамо посіло лише четверте місце у турнірній таблиці УПЛ і наступного сезону зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.