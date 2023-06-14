Румунський спеціаліст прокоментував чутки про роботу з Кріштіану Роналду в Саудівській Аравії.
МІРЧА ЛУЧЕСКУ, ФК ДИНАМО КИЇВ
14 червня 2023, 15:35
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу спростував інформацію про те, що він веде переговори з Ан-Насром, у якому виступає Кріштіану Роналду.
"Люди забувають, в яких умовах грають в Україні. Матчі перериваються, вболівальників немає. Але футбол має продовжуватися, бо це частина життя.
Я не відмовлявся від пропозиції Ан-Насра. Це не правда. Я ніколи не отримував офіційної пропозиції від цього клубу, але якби я отримав її, я б відмовився. П'ять років тому Ан-Наср справді розглядав мою кандидатуру. Цей чемпіонат — це насамперед імідж, і він стає дедалі сильнішим.
Робота з Кріштіану Роналду? А ви впевнені, що він лишиться. Йому потрібен успіх. Він ненавидить, коли його команда не перемагає.
Моє майбутнє визначиться найближчими днями. У мене ще є контракт із Динамо, але ситуація непроста. Щоб працювати під таким стресом, потрібно по-справжньому любити футбол. Подивимося, що буде", — наводить слова Луческу Tuttomercatoweb.
Нагадаємо, Луческу пропускав кінцівку сезону на посаді головного тренера Динамо через операцію.
За підсумками сезону Динамо посіло лише четверте місце у турнірній таблиці УПЛ і наступного сезону зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.