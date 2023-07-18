Україна

Захисник дав свій коментар.

Ще 4 липня стало відомо, що Віталій Вернидуб завершив професійну карʼєру футболіста. Вже колишній гравець Кривбасу дав свій коментар.

"Вважаю, зараз саме той час, коли треба це зробити. У сезоні-2022/23 було багато травм — подібне у мене вперше. Організм вже не так готовий до великих навантажень, як колись. Грати сто відсотків матчів в УПЛ не міг.

Я відчував, що потрібно робити крок далі. Не хотілось підставляти тренерський штаб і керівництво Кривбасу. Сидіти, лікуватись і просто заробляти гроші — це не для мене. Ніколи б ні рука, ні нога не підійнялася так вчинити. Тим більше, керівництво клубу так багато робить для команди: в такий складний час, коли йде війна, вони нам сильно допомагають, створюють чудові умови, що заслуговує лише на оплески.

Я відчував, що час прийшов. Тому і прийняв це непросте рішення", — наводить слова Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

Раніше повідомлялося, що Віталій Вернидуб увійшов до тренерського штабу батька у Кривбасі.