Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 18 липня 2023 року, 15:00.

У своєму черговому контрольному поєдинку на літньому зборі в Нідерландах, який проходить в рамках підготовки до нового сезону УПЛ, донецький Шахтар зазнав розгромної поразки від амстердамського Аякса.

Команда Патріка ван Леувена пропустила у свої ворота три "сухі" м'ячі, не зумівши нічого протиставити одному з грандів нідерландського футболу.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Аякс — Шахтар:

Аякс — Шахтар 3:0

Голи: Кудус, 19 (пен.), 34, Бергвейн, 32

Шахтар (стартовий склад): Різник, Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Топалов, Бондаренко, Судаков, Криськів, Зубков, Кащук, Сікан.

Запасні: Пузанков, Трубін, Твардовський, Козік, Огарков, Ракіцький, Корнієнко, Очеретько, Глущенко, Тоіров, Траоре, Келсі, В’юнник.

Аякс (стартовий склад): Гортер, Аертссен, Хато, Бергвейн, ван ден Бомен, Классен, Кудус, Расмуссен, Ренш, Салах-Еддін, Тахірович