Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 18 липня 2023 року, 15:00.
Аякс — Шахтар
18 липня 2023, 19:10
У своєму черговому контрольному поєдинку на літньому зборі в Нідерландах, який проходить в рамках підготовки до нового сезону УПЛ, донецький Шахтар зазнав розгромної поразки від амстердамського Аякса.
Команда Патріка ван Леувена пропустила у свої ворота три "сухі" м'ячі, не зумівши нічого протиставити одному з грандів нідерландського футболу.
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Аякс — Шахтар:
Аякс — Шахтар 3:0
Голи: Кудус, 19 (пен.), 34, Бергвейн, 32
Шахтар (стартовий склад): Різник, Гочолеішвілі, Бондар, Матвієнко, Топалов, Бондаренко, Судаков, Криськів, Зубков, Кащук, Сікан.
Запасні: Пузанков, Трубін, Твардовський, Козік, Огарков, Ракіцький, Корнієнко, Очеретько, Глущенко, Тоіров, Траоре, Келсі, В’юнник.
Аякс (стартовий склад): Гортер, Аертссен, Хато, Бергвейн, ван ден Бомен, Классен, Кудус, Расмуссен, Ренш, Салах-Еддін, Тахірович