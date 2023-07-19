Україна

21-річний бразильський фулбек незабаром буде презентований як новий гравець "гірників".

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що донецький Шахтар оформить підписання лівого захисника Педріньо Азеведо, який до травня цього року виступав за Атлетіко Паранаенса.

Футбольний агент Replay Agência Esportiva Бруно Феррейра, який представляє інтереси 21-річного бразильця, підтвердив, що його клієнт продовжить кар'єру у таборі "гірників".

"Ще одна сходинка для твоєї кар'єри, ще один виклик і ми бажаємо тобі успіху у Шахтарі. Побачимось у Лізі чемпіонів", — написав Бруно Феррейра в своєму Instagram.

Відзначимо, що у коментарях до публікації від футбольного агенства також відзначився і сам Педріньо Азеведо.

Нагадаємо, що Педріньо розірвав контракт з Атлетіко Паранаенсе через підозри у грі "на контору", втім його невинність була доведена.

До розірвання контракту з Атлетіко Паранаенсе 21-річний фулбек встиг награти за команду 69 матчів, в яких відзначився двома асистами.