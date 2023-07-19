Кубок України повертається після павзи.
Фото прес-служби УАФ
19 липня 2023, 15:40
Новий розіграш Vbet Кубка України, сезону-2023/2024, стартує із жеребкування першого й другого попередніх етапів, запланованого на 21 липня. Початок церемонії жеребкування в Будинку футболу — о 13.00. Пряму трансляцію можна подивитись на YouTube-каналі УАФ.
У першому попередньому етапі візьмуть участь шість команд — чотири представники Асоціації аматорського футболу України й два клуби другої ліги. Базовий день матчів — 29 липня.
На другому попередньому етапі виступатимуть 32 клуби — три переможці першого попереднього етапу, а також 29 команд першої й другої ліг. Базовий день матчів — 2 серпня.
На обох етапах переможці визначатимуться за підсумками одного поєдинку.
Фінал турніру відбудеться 15 травня 2024 року.