Україна

Чинним володарем трофею є київське Динамо.

У сезоні-2023/24 планується повернення Кубка України, який не проводився минулої кампанії через повномасштабне вторгнення росії на територію нашої країни.

У турнірі традиційно візьмуть участь усі клуби-учасники ПФЛ та УПЛ.

Перший попередній етап Кубка України заплановано на 29 липня 2023 року. Фінал турніру відбудеться 15 травня 2024 року.

Орієнтовні дати проведення Кубка України-2023/24:

1 попередній етап – 29 липня 2023 року

2 попередній етап – 2 серпня 2023 року

3 попередній етап – 15 серпня 2023 року

1/16 фіналу – 23 серпня 2023 року

1/8 фіналу – 27 вересня 2023 року

1/4 фіналу – 1 листопада 2023 року

1/2 фіналу – 3 квітня 2024 року

Фінал – 15 травня 2024 року

Нагадаємо, чинним володарем трофею є київське Динамо, яке у фіналі 2021 року обіграло луганську Зорю. У сезоні-2021/22 турнір було достроково завершено через війну.

Раніше ПФЛ оголосила список учасників Першої та Другої ліг України на сезон-2023/24.