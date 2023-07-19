Україна

Дивіться відео найкращих моментів контрольного матчу, що відбувся 18 липня 2023 року, 17:00.

У рамках підготовки до нового сезону української Прем'єр-ліги криворізький Кривбас зустрівся з Дніпром-1 у товариському матчі.

Протягом цього протистояння команди відправили у ворота один одного по два м'ячі, при цьому підопічним Юрія Вернидуба вдалося відіграти два голи відставання.

До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Дніпро-1 — Кривбас:

СК Дніпро-1 (Дніпро) – Кривбас (Кривий Ріг) – 2:2 (2:1)

Голи: Максим Третьяков, 19 (1:0). Артем Довбик, 30 (2:0). Роман Дебелко (Дмитро Хомченовський), 41 (2:1). Сергій Горбунов, у власні ворота, 90 (2:2).

Дніпро-1 (Дніпро): Євгеній Волинець (Яків Кінарейкін, 46), Денис Мірошніченко (Євгеній Пасіч, 59), Володимир Адамюк (Олександр Сваток, 46), Едуард Сарапій (к), Василь Кравець, Олег Горін, Валентин Рубчинський (Даніель Ківінда, 66), Ігор Когут (Вітіньйо, 46; Еміліано Пуріта, 79), Олексій Гуцуляк (Володимир Танчик, 17), Максим Третьяков (Сергій Горбунов, 59), Артем Довбик.

Головний тренер: Олександр Кучер.

Кривбас (Кривий Ріг): Андрій Кліщук — Андрій Понєдєльнік, Данило Бескоровайний, Тимур Стецьков, Іван Дібанго — Олег Кожушко, Микита Татарков (Клім Приходько, 72), Дмитро Хомченовський (к), Владислав Семотюк (Вʼячеслав Рябов, 84), новачок (Максим Задерака, 66) — Роман Дебелко (Олексій Хобленко, 72).

Запасні: Богдан Хома, Захар Карпусь, Володимир Вілівальд, Тимур Кораблін, новачок, Арсеній Кілєвий, Денис Устименко.

Головний тренер: Юрій Вернидуб.