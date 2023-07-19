Україна

Рівненський клуб виступив із короткою заявою щодо створення єдиного телепулу.

Клуби української Прем'єр-ліги сьогодні, 19 липня, провели зустріч із метою визначити офіційного транслятора турніру шляхом голосування.

Напередодні стало відомо, що 11 клубів проголосували за створення проєкту УПЛ ТБ з можливістю розміщуватися на медіасервісі MEGOGO та інших ОТТ платформах, тоді як рівненський Верес та донецький Шахтар взяли додатковий час на роздуми.

Як повідомляє прес-служба Вересу, рівненський клуб також вирішив підтримати проєкт УПТ ТБ, проте за умови власного продакшну.

"Верес передає свої права на показ домашніх матчів Української Прем’єр ліги, сезону 2023/2024, до УПЛ ТБ, за умови власного виробництва трансляцій", — сказано в заяві Вересу.

Очікується, що Шахтар також підтримає створення единого телепулу навколо проєкту УПЛ ТБ, проте ця інформація потребує офіційного підтвердження від "гірників".