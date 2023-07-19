Україна

Клуби визначилися з транслятором сезону.

11 учасників УПЛ проголосували за створення УПЛ ТБ в кооперації з Мегого. Про це повідомляє ТаТоТаке.

"Приблизно о 14:07 тринадцять клубів почали голосування за транслятора матчів УПЛ у сезоні-2023/24.

У підсумку 11 клубів проголосували за проєкт УПЛ ТБ з можливістю розміщуватися на Мегого та інших ОТТ платформах.

Верес та Шахтар мають визначитися до 18:00 сьогоднішнього дня.

Остаточні деталі будуть обговорені завтра (20 липня) о 14:00", — йдеться у повідомленні.

Раніше з'явилась інформація, що Рух заявив про готовність профінансувати УПЛ ТБ у сезоні-2023/24.