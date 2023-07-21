Україна

Бразильський вінгер уклав із "гірниками" довгострокову угоду.

Шахтар на своєму офіційному сайті оголосив про підписання юного вінгера Невертона Мартінса да Сілви, права на якого раніше належали Сан-Паулу.

18-річний бразилець підписав із "гірниками" довгостроковий контракт, який буде розраховано до 30 червня 2028 року.

За неофіційною інформацією, Шахтар заплатив за молодого гравця близько 20 мільйонів бразильських реалів (3,6 мільйона євро).

У 2021 році за Сан-Паулу U-17 Невертон зіграв 28 матчів і забив 18 м’ячів. У сезоні-2022 дебютував у складі Сан-Паулу U-20, де за півтора роки провів 24 матчі, у яких відзначився відзначився 5 голами та 5 асистами.