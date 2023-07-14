Україна

Трансфер 18-річного бразильця коштуватиме "гірникам" 3,6 млн євро.

Вінгер Сан-Паулу Невертон незабаром стане гравцем донецького Шахтаря. Про це повідомляє UOL.

За інформацією джерела, сума трансферу 18-річного бразильця становитиме близько 20 мільйонів бразильських реалів (3,6 мільйона євро).

Зазначається, що переговори не були складними, оскільки контракт футболіста був розрахований до серпня 2024 року і бразильський клуб мав труднощі в процесі його можливого продовження.

Також джерело додає, що у керівництва Сан-Паулу виникали побоювання щодо поведінки Невертона поза полем.

Нинішнього сезону Невертон провів сім матчів у молодіжній команді Сан-Паулу, в яких забив один гол та віддав два асисти.