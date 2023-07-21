Україна

Пропонуємо вашій увазі результати представника УПЛ.

Рух продовжує процес підготовки до наступного сезону. Команда провела два товариських матчі 21 липня та здобула перемоги.

Спершу, Рух протистояв Металісту 1925 та тріумфував з комфортним рахунком — 2:0.

Рух — Металіст 1925 2:0

Голи: Теслюк, 37, Дідик, 45

Огляд матчу:

В другій зустрічі команда Віталія Пономарьова зустрічалась з Агробізнесом. Гра завершилась з рахунком 3:0.

Рух — Агробізнес 3:0

Голи: Карабін, 43, Квасниця, 56, 80

Огляд матчу:

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рух заявив про готовність профінансувати УПЛ ТБ у сезоні-2023/24.