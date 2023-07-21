Пропонуємо вашій увазі результати представника УПЛ.
Рух - Агробізнес, фото Рух
21 липня 2023, 20:32
Рух продовжує процес підготовки до наступного сезону. Команда провела два товариських матчі 21 липня та здобула перемоги.
Спершу, Рух протистояв Металісту 1925 та тріумфував з комфортним рахунком — 2:0.
Рух — Металіст 1925 2:0
Голи: Теслюк, 37, Дідик, 45
Огляд матчу:
В другій зустрічі команда Віталія Пономарьова зустрічалась з Агробізнесом. Гра завершилась з рахунком 3:0.
Рух — Агробізнес 3:0
Голи: Карабін, 43, Квасниця, 56, 80
Огляд матчу:
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Рух заявив про готовність профінансувати УПЛ ТБ у сезоні-2023/24.